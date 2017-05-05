США собрались контролировать порты Приморья

Палата представителей конгресса США приняла в четверг поправки к закону о санкциях против КНДР, согласно которым Белый дом может взять на особый контроль российские порты Владивостока, Находки и Ванино для подтверждения выполнения режима торговых ограничений. Документ, внесенный на рассмотрение конгресса США главой комитета по иностранным делам палаты республиканцев Эдом Ройсом , представляет собой поправки к принятому в прошлом году закону о санкциях против КНДР. Законопроект расширяет полномочия президента США по введению санкции против «лиц, нарушающих определенные резолюции СБ ООН в отношении КНДР», передает РИА «Новости»

В соответствии с документом, президент США должен ежегодно в течение пяти лет предоставлять в конгресс отчет о портах и аэропортах, которые нарушают резолюции СБ ООН в отношении КНДР. Каждый отчет должен содержать конкретные выводы относительно портов и аэропортов, включая российские порты Находка, Ванино и Владивосток, а также порты в Китае, Иране, Сирии (Тартус и Латакия).

Кроме того, министерству внутренней безопасности США документом предоставляются полномочия по досмотру самолетов и судов на американской территории, которые в течение предыдущего года находились на территории КНДР или которые зарегистрированы в странах с «неудовлетворительным» таможенным контролем.

Законопроект должен быть утвержден сенатом и передан на подпись президенту США.