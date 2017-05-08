СМИ узнали о сотрудничестве Китая с КНДР в обход санкций

Одна из китайских государственных компаний — Limac Corporation — тесно сотрудничала с северокорейской корпорацией Ryonbong General, в отношении которой ООН в 2009 году ввела санкции из-за попыток Пхеньяна создать ядерное оружие.

В 2008 году между двумя компаниями была достигнута договоренность о создании совместного предприятия, пишет газета Wall Street Journal . Опубликованная ею статья основывается на материалах правительственных и корпоративных архивов, добытых компанией Sayari Analytics, которая занимается финансовой разведкой и работает на банковский сектор, а также выполняет заказы правительства США.

Это предприятие, как утверждает издание, занималось добычей полезных ископаемых — циркония, ниобия, тантала и минералов, которые используются как в производстве сотовых телефонов и компьютерной техники, так и в строительстве ядерных реакторов и ракет. Масштабы его деятельности пока неизвестны.

Впрочем, китайская Limac Corporation утверждает, что никогда не вела с КНДР коммерческую деятельность на постоянной основе.

США ввели санкции в отношении Ryonbong General Corporation еще раньше, чем ООН, — в 2005 году, и они уже действовали на момент создания совместного с Китаем предприятия. Впоследствии Вашингтон включил трех сотрудников северокорейской корпорации в свой черный список, причем на этот момент двое из них находились в КНР.

До сих пор журналисты не знали о существовании совместного предприятия КНР и КНДР. Это, по мнению WSJ, демонстрирует легкость, с которой Пхеньян изначально обходил международные санкции. Издание называет сотрудничество с КНР «жизненно важной артерией» Северной Кореи.