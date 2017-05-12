Сбербанк рассказал, когда можно будет получить карту в любом отделении

Сбербанк решил большую часть проблем, связанным с получением карт в любом отделении и планирует до конца года снять ограничения полностью, рассказал зампред правления банка Александр Торбахов

"Нас пинали за то, например, что если клиент выпускал карту в одном месте,… если клиент имеет карту в одном территориальном банке, то не может в другом — эта проблема решена", — отметил Торбахов.

По его словам, сейчас клиенты уже могут забрать карту в другом территориальном банке или даже заказать.

"В чем была ещё одна проблема, был ещё один неприятный пост, когда у клиента случился плановый перевыпуск и он не сказал, что он хочет это делать в другом отделении и карта была выпущена и доставлена в другое отделение, а клиент (пришёл за картой – ред.) в другом городе", — рассказал он.

Тогда, по его словам, сделать было уже ничего нельзя. Теперь же эту проблему также удалось решить и клиент может перезаказать новую карту.

Как отметил Торбахов, единственная пока нерешенная проблема — когда карта уже находится несколько дней в выпуске. Тогда ее уже нельзя перенаправить, заменить и заказать новую.

Но и это ограничение исчезнет в 2017 году, заверил Торбахов.

Также он рассказал, что в ближайшее время Сбербанк запустит дистанционное оформление потребительских кредитов без визита в банк, а к осени сократит сроки вывода ряда новых продуктов для клиентов с двух лет до нескольких месяцев.