Китайцы назвали отношения с США более важными, чем с Россией

Для китайцев отношения с США важнее других стран, при этом дружба КНР Россией идет на втором месте по важности среди всей внешней политики Пекина — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Global Times. Так, сотрудничество с Москвой намного обогнало по приоритетности для китайцев дружбу с Евросоюзом , передает ТАСС

Согласно исследованию, которое было проведено политологами издания, выступающего в качестве структурного подразделения «Жэньминь жибао», почти 40% опрошенных граждан Китая заявили, что развитие партнерских связей с Россией крайне важно и оказывает большое влияние на их страну. По итогам опроса Россия также заняла восьмое место среди государств, к которым китайцы испытывают особо теплые чувства.

Первое место по важности торгово-экономических и политических контактов заняли США — такое мнение высказали две трети респондентов. В то же время Соединенные Штаты оказались в нижних позициях рейтинга по популярности среди опрошенных — на 13 из 15 мест, опередив только Малайзию Италию . Лишь 3,8% жителей заявили, что Соединенные Штаты — страна, которую они хотели бы больше всего посетить.

Тремя днями ранее посол России в КНР Андрей Денисов рассказал, что американские ограничения в некоторой степени осложняют сотрудничество Российской Федерации с Китаем, но не отражаются на его темпах и объеме.

Российский дипломат обратил внимание, что из-за американских санкций есть некоторые сложности в сотрудничестве РФ и КНР, например, при взаиморасчетах или получении кредитов, передает ФАН.

«Однако… это как плохая погода в сельском хозяйстве: идет дождь, но работать надо», — привел аналогию Денисов.

китайские партнеры, для которых торговля с Соединенными Штатами имеет крайне важное значение, «вполне естественно опасаются непрямого воздействия санкций на свои кредитно-финансовые институты и на свои предприятия».

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков считает, что партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны, передает НСН.

«Некоторое время наше правительство тешило себя надеждами, либо разыгрывало экономический симулятор, что Китай — наш стратегический партнер и союзник. Во всяком случае, в средствах массовой информации так и подавалось. Но еще тогда знающие люди, и я, в том числе, предупреждали, что Китай — никакой наш не стратегический союзник, и тем более, не партнер. Военно-политический союз между двумя странами невозможен, потому что стратегические пути России и Китая не совпадают», — указал аналитик.

Он напомнил, что китайские финансовые структуры давно присоединились к антироссийским санкциям, банки отказывают клиентам в переводах и финансовом обслуживании.

«В этом году одно наше судно хотело зайти в китайский порт на ремонт, ему отказали, сославшись на санкции. Вот реальное отношение Китая к нашей стране, потому что понимает, что ничем ответить Россия не сможет», — указал эксперт.

Специалист также подчеркнул, что Китай получает российское сырье за бесценок, а российские власти не останавливают китайскую экспансию на запад.

«Некоторые члены правительства выражают озабоченность нелегальным вывозом леса. Неужели правительство находится в глубоком неведении?

Они все знают, только ничего делать не хотят, потому что Китая панически боятся. Когда там узнали, что у нас собрали более 600 тысяч подписей, чтобы прекратить вырубку леса и продажу его по низким ценам в Китай, в их СМИ появились публикации, что Сибирь им раньше принадлежала.

«Все равно, мол, у вас лес гниет, мы его хоть переработаем» — такие намеки посылает китайское правительство нашему. Если не хотите проблем, продавайте нам за бесценок лес, нефть, газ, все, чем богаты», — резюмировал политолог.

Неделей ранее колумнист Financial Times Эдвард Люс назвал самым удивительным событием этого года стал достигнутый в Вашингтоне «антикитайский консенсус».

«Америка может воевать сама с собой практически во всем. Но она объединяется под страхом Китая», — указал Люс.

Противостояние Пекину — единственный вопрос, по которому демократы зачастую оказываются на стороне Трампа, отмечается в материале.

«Они [китайцы] нуждаются в нас больше, чем мы в них», — сказал Чак Шумер, лидер демократов в сенате, комментируя прошлым летом введение пошлин Трампа на китайский импорт.

Несмотря на будущую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина , бизнес готовится к тому, что масштабная торговая война продолжится. Некоторые предвидят «экономический железный занавес», другие говорят о «новой холодной войне», сообщил Люс.

Люс пишет, что 40 лет американо-китайской конвергенции начинают сходить на нет. Кроме того, противостояние США и Китая ведет к тому, что другим странам придется выбирать — с кем оставаться в мире: вы либо с Америкой, либо с Китаем. И это нежелательный выбор для многих стран, отмечает издание, государства предпочли бы никогда не сталкиваться с такой дилеммой.

Он также пояснил, что Япония и Сингапур, пытаются приблизиться к обеим странам, тогда как Россия выбрала Китай.