Главные события у вас в почте
В Нидерландах военная разведка заявила об угрозе кибератак со стороны РФ
Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) заявила об угрозе "более продвинутых" кибератак со стороны России, сообщила телерадиокомпания RTBF cо ссылкой на опубликованный в понедельник доклад MIVD за 2016 год.
В документе утверждается, что в прошлом году отмечен рост угрозы со стороны РФ по отношению к Нидерландам, "значимыми целями" при этом якобы являются министерства обороны и иностранных дел.
По словам директора MIVD Онно Эишелсейма, его спецслужбу, в частности, беспокоит то, как РФ якобы совмещает свои военные возможности с ведением гибридной войны и манипулированием процессами принятия решений Западом. "Россия, ощущая для себя угрозу, хочет сохранить влияние в соседних странах и снизить роль НАТО", — сказал глава военной разведки Нидерландов.
Он считает, что главную роль в ведении гибридной войны, сочетающей в себе различные типы угроз, в том числе дестабилизирующе-подрывного характера и кибератаки, играет ГРУ. Утверждается, что его деятельность якобы направлена не только на реализацию военных задач, но и на оказание воздействия на избирательный процесс и общественное мнение в странах Запада. Это, в частности, достигается посредством кибератак, которые преследуют также цель хищения информации, утверждает Эишелсейм.
В докладе MIVD говорится, что в прошлом году в Нидерландах было пресечены "несколько сотен" попыток кибератак со стороны иностранных разведывательных служб. При этом основными правительственными целями для хакеров, помимо уже упомянутых министерств обороны и иностранных дел, были службы безопасности, а также компании, специализирующиеся на высоких технологиях и оборонной продукции, отмечает RTBF со ссылкой на документ.
Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. В ФРГ в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.
Недавно министерство обороны Дании заявило, что в 2015-2016 годы электронная почта сотрудников ведомства и другие сервисы были якобы взломаны российскими хакерами. В материале не объясняется, почему военное ведомство Дании возлагает ответственность за хакерскую атаку именно на Россию. Комментируя данное заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия подобным не занимается, нужны факты о том, что послужило основанием для подобных утверждений.
Оставить комментарий