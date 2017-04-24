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В Алма-Ате эвакуируют пассажиров со всех станций метро

В Алма-Ате эвакуируют метро
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В Алма-Ате эвакуируют пассажиров со всех станций метрополитена из-за анонимного звонка о заложенном устройстве.
Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на пресс-секретарь метрополитена.
«Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идёт эвакуация людей со всех станций», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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