В Алма-Ате эвакуируют пассажиров со всех станций метро

В Алма-Ате эвакуируют пассажиров со всех станций метрополитена из-за анонимного звонка о заложенном устройстве.

Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на пресс-секретарь метрополитена.

«Анонимный звонок поступил около 7 вечера в УВД о том, что якобы в метро заложена бомба. Проводятся проверочные мероприятия, идёт эвакуация людей со всех станций», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.