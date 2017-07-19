Пентагон: У КНДР есть проблемы с запуском баллистических ракет

КНДР еще не устранила проблемы с системами наведения своих баллистических ракет. Об этом сообщил представитель Пентагона Пол Селва. Выступая в конгрессе США, он подтвердил, что Северная Корея "быстро движется к разработке" межконтинентальных баллистических ракет.

"Но произведенное 4 июля испытание не демонстрирует способность нанести удар по Соединенным Штатам с какой-либо степенью точности или обоснованной уверенностью в успехе. Пхеньяну еще только предстоит продемонстрировать способность изготовить необходимую в таких случаях систему наведения и контроля", - подчеркнул генерал.