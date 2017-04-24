Посол ЕС на Украине назвал Россию основной угрозой в Черноморском регионе

Россия представляет главную угрозу Европейскому союзу в Черном море. С таким заявлением выступил глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли. Его слова передает УНИАН

«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», — заявил Мингарелли.