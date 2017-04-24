Главные события у вас в почте
Посол ЕС на Украине назвал Россию основной угрозой в Черноморском регионе
Россия представляет главную угрозу Европейскому союзу в Черном море. С таким заявлением выступил глава представительства ЕС на Украине Хью Мингарелли. Его слова передает УНИАН.
«Россия сегодня является главным стратегическим вызовом для всех нас, она является угрозой в Черноморском регионе», — заявил Мингарелли.
Мингарелли добавил, что Москва усилила военное присутствие в регионе благодаря присоединению Крыма. По его словам, ситуация вокруг полуострова вызывает опасения у властей ЕС. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не станет участвовать в навязываемом ей конфликте с Вашингтоном, Североатлантическим альянсом (НАТО) и ЕС.
Оставить комментарий