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Сенат США внес правки в закон о санкциях против России
Сенат США исправил технические погрешности в законопроекте о новых санкциях против России, которые мешали направить его на рассмотрение в палату представителей Конгресса, передает РИА Новости. По некоторым данным, законопроект уже подан в плату.
Сообщается, что вопрос был урегулирован без значительных изменений в законопроекте.
Отметим, что законопроект предполагает сокращение минимального срока финансирования российских банков и нефтегазовых компаний. Кроме того в течение 180 дней минфин США должен представить доклад, описывающий возможные последствия расширения санкций на суверенный долг России.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что заручился обещанием лидеров стран Евросоюза о продлении антироссийских санкций. По его словам, он был рад этой новости.
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