Сенат США внес правки в закон о санкциях против России

Сенат США исправил технические погрешности в законопроекте о новых санкциях против России, которые мешали направить его на рассмотрение в палату представителей Конгресса, передает РИА Новости . По некоторым данным, законопроект уже подан в плату.

Сообщается, что вопрос был урегулирован без значительных изменений в законопроекте.

Отметим, что законопроект предполагает сокращение минимального срока финансирования российских банков и нефтегазовых компаний. Кроме того в течение 180 дней минфин США должен представить доклад, описывающий возможные последствия расширения санкций на суверенный долг России.