AP: сайт Макрона пытались взломать с декабря 2016 года

Попытки компьютерных взломов в штабе кандидата на пост президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона предпринимались с декабря прошлого года и не привели к серьезным последствиям. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сведения, полученные от японской компании Trend Micro, специализирующейся на антивирусной защите.

Trend Micro в своем исследовании перечислила 160 попыток электронного шпионажа за сотрудниками штаба Макрона. Эксперты пришли к выводу, что неизвестные хакеры создали подложный вебсайт с целью хищения паролей работников штаба. В Trend Micro считают это делом рук группы Pawn Storm, но не готовы проводить параллель между ней и Россией, признает AP.

Ранее Макрон заявил, что интернет-сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками.