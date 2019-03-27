Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко рассказал про свой план «П» и намерение стать евродепутатом 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал про свой план "П" и намерение стать депутатом Европарламента.
"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю", или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идем своим путем. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении. И это не только изменения в Конституцию, а и реформы, которые готовят в соответствие Украины критериям членства ", — заявил Порошенко в интервью, которое транслировали среду вечером украинские телеканалы.
На вопрос, будет ли он участвовать в парламентских выборах, Порошенко ответил положительно. "Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента ".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%. За экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы проголосовать около 7% опрошенных.
Р-Спорт: последние новости
Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit Украинский музыкант Вакарчук призвал избирателей голосовать ответственно Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов
Комментарии
В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , ЕС , Европарламент , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Порошенко поставил России условие20
Спасти болото: китайцам запретили разливать Байкал
Абызову грозит 20 лет несвободы20
В РФ резко ответили на призыв Трампа «убраться» из Венесуэлы393
Соловьев прокомментировал потасовку в своем эфире10
Видео
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Абызов покинул здание СК
Криминал Происшествия
«За любые деньги»: на что жила Началова перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Сбежавший из России Панин лег в клинику
Шоу-бизнес Статьи
Рынска дала Малашенко сомнительный совет
Шоу-бизнес
«Дворкович не в России»: Абызова «бросил» второй друг
Происшествия
«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова
Шоу-бизнес
В РФ ответили на претензии Сеула по Японскому морю
Политика
«Час расплаты близок»: Кузьмин ответил про рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение