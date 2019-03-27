Порошенко рассказал про свой план «П» и намерение стать евродепутатом

"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю", или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идем своим путем. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении. И это не только изменения в Конституцию, а и реформы, которые готовят в соответствие Украины критериям членства ", — заявил Порошенко в интервью, которое транслировали среду вечером украинские телеканалы.

На вопрос, будет ли он участвовать в парламентских выборах, Порошенко ответил положительно. "Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента ".