Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам рассказал про свой план "П" и намерение стать депутатом Европарламента.
"Да, у меня есть план. Только он не план "Б". В отличие от плана "Ю", или плана "Зе", у меня есть план "П". И план "П" — это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идем своим путем. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении. И это не только изменения в Конституцию, а и реформы, которые готовят в соответствие Украины критериям членства ", — заявил Порошенко в интервью, которое транслировали среду вечером украинские телеканалы.
На вопрос, будет ли он участвовать в парламентских выборах, Порошенко ответил положительно. "Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента ".
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%. За экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко готовы проголосовать около 7% опрошенных.