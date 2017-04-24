Определился победитель первого тура выборов президента Франции

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

На втором месте оказалась лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента голосов. Третье место с результатом 19,91 процента занял кандидат от партии «Республиканцы» , экс-премьер Франции Франсуа Фийон

Таким образом, во второй тур выборов проходят Макрон и Ле Пен. Голосование состоится 7 мая.

Ле Пен — лидер консервативного движения, выступающего за ограничение миграции и выход Франции из Евросоюза . Макрон является сторонником евроинтеграции.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля. Всего в них приняли участие 11 кандидатов. Явка составила 78,23 процента.