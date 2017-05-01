Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен заочно обменялись "любезностями" в эфире France-2. Канал выдал в воскресный эфир два больших интервью. Говорили о власти, элитах и планах на будущее. До второго тура остаётся ровно неделя, и оба политика усиливают предвыборную активность.

Пока решается политическое будущее, Франция обращается к прошлому. День памяти жертв депортации Марин Ле Пен отмечает в отсутствие прессы в Марселе, возложив цветы к памятнику. Эммануэль Макрон посещает мемориал жертвам Холокоста в Париже.

"Сегодня на нас лежит двойная ответственность. Это долг памяти и моральные обязательства. Мы никогда не должны забывать ужасы Холокоста, это невозможно простить. Мы должны оставаться бдительными", — заявил Макрон.

Племянница Марин Ле Пен Марион упрекнула Макрона в оппортунизме, в том, что играет на болезненных темах — Вторая мировая, Холокост, — потому что по существу спорить не получается. В интервью Макрон, которого противники называют преемником Олланда, представляет Марин Ле Пен порождением устаревшей системы, наследницей, а то, что он молод и в большой политике не так давно — только плюс.

"Марин Ле Пен — наследница старой политической системы, она вышла из своей партии, унаследовала от отца его идеи. Я же вышел из процесса глубинного обновления, чуть более года назад моя партия "Вперед" еще не существовала. Три года назад я не участвовал в политической жизни страны. Это глубочайшая разница. Меня не кормит неэффективность системы", — заявил Макрон.

По мнению Макрона, Марин Ле Пен манипулирует гневом французов, но не даст им реального ответа. Марин, в свою очередь, настаивает: она не сомневается ни в себе, ни в своей команде. И будто заочно отвечает Макрону: да, именно потому, что с политикой с детства знакома, власть ее не завораживает.

- Меня никогда не привлекала власть и всё, что вокруг. Власть — это инструмент, который должен поставить политику на службу французам, — заявила Ле Пен.

- Кем бы вы были без отца? — спрашивает Макрон.

- Меня выбрала партия.

- Нет, вы её унаследовали.

- Ну а кем бы вы были без своих родителей и образования?

1 мая кандидаты проведут большие митинги: Макрон — в столице, Ле Пен — под Парижем. Крупнейший профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" выступил с призывом голосовать против Марин. В первомайских шествиях, скорее всего, будут мелькать и предвыборные плакаты.