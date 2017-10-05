В ДНР заявили о готовности к переговорам с Киевом, несмотря на законы о реинтеграции

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что республика готова к переговорам с Киевом, несмотря на обсуждаемый на Украине закон о реинтеграции Донбасса.

"Что касается Донецка, то мы по-прежнему готовы к переговорам и готовы подождать. Нам есть чем заняться — строить государство, восстанавливать экономику и то, что разрушила Украина за 25 лет", — сказал Захарченко.

Он отметил, что для разрешения конфликта необходимо признание Киева в том, что в регионе ведется война.

"До тех пор, пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать нас стороной конфликта и идти на переговоры с нами. Потому что тогда не нам, а Украине придется меняться и становиться современным цивилизованным государством", — заявил Захарченко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса.