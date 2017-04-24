Макрон укрепил лидерство на выборах президента Франции

По данным МВД Франции, Макрон набирает 23,86%, Ле Пен - 21,43%. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон набрал 19,94% и не проходит во второй тур выборов. Лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%, передает РИА «Новости».

100% бюллетеней будут посчитаны с учетом пока еще не поступивших данных с двух участков в Туре и данных голосования в посольствах и консульствах страны за рубежом.