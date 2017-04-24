Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Макрон после подсчета 95% голосов лидирует на выборах президента Франции
Бывший министр экономики Франции и кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон после подсчёта 95,6% избирательных бюллетеней набирает 23,82% голосов (8,3 млн избирателей). Об сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
В свою очередь, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получает 21,58% голосов, за неё проголосовали 7,5 млн избирателей.
Кандидат от Республиканцев Франсуа Фийон набрал 19,96% голосов и выбыл из президентской гонки.
Ранее после подсчёта 85% бюллетеней Макрон получил 23,61% голосов.
Оставить комментарий