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Макрон нарастил отрыв от Ле Пен по результатам подсчета 90% бюллетеней
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон от движения "Вперед" набирает 23,72% голосов по результатам подсчета 90% бюллетеней. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД страны.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набирает 21,90%. В то же время кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон набирает 19,92% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - 19,24%.
По результатам подсчета 80% бюллетеней Макрон набирал 23,11%, а Ле Пен - 23,08%.
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