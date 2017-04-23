Макрон сокращает отрыв от Ле Пен, их разделяет менее 1%

По данным на 22.10 по местному времени (23.10 мск) после подсчета 22,6 миллионов бюллетеней (около 60%), Ле Пен получает 23,54%, Макрон — 22,82%.

Прогноз на второй тур президентских выборов во Франции

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