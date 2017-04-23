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Макрон сокращает отрыв от Ле Пен, их разделяет менее 1%
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон сокращает отставание от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах президента Франции, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.
По данным на 22.10 по местному времени (23.10 мск) после подсчета 22,6 миллионов бюллетеней (около 60%), Ле Пен получает 23,54%, Макрон — 22,82%.
Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — 19,69%, четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,47%.
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