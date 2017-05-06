Во Франции в полночь по местному времени (01:00 мск) начался "день тишины" перед вторым - решающим - туром президентских выборов: не проводятся предвыборные митинги, запрещена публикация прогнозов.

Теперь только непосредственно в день голосования 7 мая станет ясно, сколько же французских избирателей вняло призывам политиков принять участие в избрании нового главы государства. В пятницу социологические службы уверяли, что активность электората на этот раз может оказаться рекордно низкой для Франции, где обычно президентские выборы вызывают большой интерес.

Со скамьи запасных

Особенность нынешней кампании - неучастие во втором туре ни одной из двух главных политических сил Франции. И лидеры социалистов, находящихся у власти, и руководители оппозиционной правоцентристской партии "Республиканцы" в последние две недели вынуждены были наблюдать из зрительного зала поединки двух финалистов первого тура - кандидатов от движения "На марше" и "Национального фронта"

Правда, удаленность от центров власти у кандидатов не вполне одинакова. По своим взглядам 39-летний Макрон близок к нынешнему хозяину Елисейского дворца 62-летнему Франсуа Олланду , отказавшемуся в декабре баллотироваться на новый срок из-за низкого рейтинга. В его окружение входит ряд бывших коллег по кабинету министров.

В глазах части сторонников Макрон представляет "новое лицо французского центризма". Его поддерживают идеологи "срединного пути" - мэр города По Франсуа Байру и бывший госминистр Жан-Луи Борло.

В ожидании "обновления"

Сам Макрон обещал, что "принесет во французскую политику обновление". Его стратегия во внутренних делах построена на отрицании прежних антагонизмов. "Ни левый, ни правый, а оба сразу", - так суммировал программу Макрона один из комментаторов.

Борьба до последних минут Во время избирательной кампании политик не отказывал себе в праве критиковать систему, в которой сформировался. Он привержен либеральному социально-экономическому курсу, а во внешней сфере делает ставку на сохранение обязательств Парижа в Евросоюзе . Макрон уже сообщил, что в случае избрания его первой иностранной собеседницей станет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Его соперница Марин Ле Пен, адвокат по профессии, сделала акцент на защите "суверенных интересов" Франции. Она намерена укрепить границы, чтобы сдержать поток иммигрантов в страну и защитить рынок труда.

Ле Пен считает необходимым умножить усилия общества в отражении угрозы терроризма. В этой борьбе она предлагает взаимодействовать с Россией. Кандидат настаивает на отмене антироссийских санкций ЕС, которые тяжело ударили по интересам французских фермеров.

Уже длительное время фаворитом прогнозов оставался Макрон. В первом туре 23 апреля он лидировал с небольшим отрывом от соперницы. Его поддержали 8,6 млн (24,01%), а Ле Пен - 7,7 млн (21,30%) избирателей.

"Сельская Франция проголосовала за Ле Пен, города - за Макрона", - отметил аналитик Патрик Роже. В этом раунде Ле Пен была впереди в 47 департаментах, Макрон - в 42. Другой итог первого тура: вместе на долю финалистов пришлось менее 50% голосов. Поэтому борьба за симпатии электората велась в пятницу до последних минут.

Заключительный визит - в Реймс

Свой заключительный визит перед наступлением "дня тишины" Ле Пен нанесла в департамент Марна, где лидировала по итогам первого тура. На протяжении многих веков в соборе Реймса - главном городе округа - происходила коронация королей. Визит в исторический храм был знаком внимания к католической церкви . Однако, несмотря на призывы в прессе к Католической церкви Франции (в последние 10 лет более 50% населения относили себя к католикам), ее представители воздержались от советов избирателям, оставив им возможность голосовать "по собственному усмотрению".

Визит пришлось прервать раньше времени из-за шумной манифестации противников "Национального фронта". Впрочем, ни активность пикетчиков, ни данные опросов (Ле Пен прочат 38,5%, ее сопернику Макрону - 61,5% голосов) не смутили "кандидата народа", как называет себя сама Ле Пен. "Я верю, что мы можем выиграть", - сказала она в Реймсе.

Победителей не судят

Будет ли второе место для нее неудачей? Только отчасти. Для кандидата от "Национального фронта" психологически важно завоевать не менее 10 млн голосов.

35% принесли бы ей, соответственно, 12,6 млн. Это вдвое больше, чем получила партия на прошлых президентских выборах в 2012 году (6,19 млн). Такой результат обеспечит Ле Пен новые позиции во внутренней политике и сделает недосягаемой для критиков из числа однопартийцев.

Важная премьера для "Национального фронта": он перестал быть "партией без друзей". К лагерю сторонников Ле Пен присоединилось перед вторым туром движение "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна (1,695 млн избирателей, 4,7%).

Карт-бланш для "непокорных"

Большинство аналитиков, однако, сомневается в ошибке социологических прогнозов. На стороне Макрона не только собственные избиратели, но и те, кто голосовал за других кандидатов, сошедших с дистанции после первого тура. В стане официального кандидата от социалистов Бенуа Амона (6,3% голосов в первом туре) большинство его приверженцев планирует поддержать Макрона, тогда как за Ле Пен проголосуют 8%.

Среди сторонников кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона , заручившегося в первом туре поддержкой пятой части электората, голосовать за Макрона готов 41%, включая самого бывшего претендента. Треть его избирателей симпатизирует Ле Пен.

Лидер "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, яркий оратор кампании-2017, набравший 19,3% голосов в первом туре, предоставил своим избирателям карт-бланш. В итоге большинство его сторонников воспользуется пустым бюллетенем либо бойкотирует воскресные выборы.