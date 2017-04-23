Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страниц учить английский и "познать мир". С таким заявлением он выступил на своей странице в Facebook.

"Знать английский язык - это быть на одной волне с современным миром, владеть мощным инструментом для саморазвития и иметь доступ к уникальному пласту знаний. Learn English. Explore the world!", - написал Порошенко.

Отметим, сегодня отмечают День английского языка.