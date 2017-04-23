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Порошенко призвал украинцев "learn english" и "explore the world"

Порошенко призвал украинцев «learn english» и «explore the world»
Фото:
Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страниц учить английский и "познать мир". С таким заявлением он выступил на своей странице в Facebook.
"Знать английский язык - это быть на одной волне с современным миром, владеть мощным инструментом для саморазвития и иметь доступ к уникальному пласту знаний. Learn English. Explore the world!", - написал Порошенко.
Отметим, сегодня отмечают День английского языка.
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Петр Порошенко
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