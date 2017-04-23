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Рейтинг одобрения Трампа стал самым низким с 1945 года
Рейтинг поддержки президента США упал до исторического минимума. Только 42% американцев одобряют решения Дональда Трампа. Негативно относятся к ним 53%. Такие данные приводит социологическая компания Langer Research Associates, проведшая опрос по заказу американских СМИ.
Респонденты оценили первые 100 дней правления Трампа. В итоге показатель доверия президенту Соединенных Штатов стал самым низким с 1945 года.
Однако, социологи отмечают, что есть вопросы, по которым Трамп пользуется значительной поддержкой. Например, 73% опрошенных позитивно оценили политику главы государства по созданию рабочих мест для американцев.
Отдельно отмечается, что только 2% избирателей, голосовавших за Дональда Трампа, пожалели о своем решении.
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