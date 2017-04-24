Трамп упрекнул СМИ после сообщений о его непопулярности

Президент США Дональд Трамп вновь упрекнул СМИ в лживости после публикации результатов опроса американцев о его деятельности. Об этом он написал в твиттере.

Ранее компания Langer Research Associates провела опрос для ABC News и The Washington Post. По его результатам, Трамп оказался самым непопулярным президентом с 1945 года.

"Новые опросы, вышедшие сегодня, очень хороши, если помнить, что большинство СМИ - лживы и почти всегда настроены негативно. Все равно я обошел [Хиллари] Клинтон по числу голосов избирателей", - написал Трамп.

По его словам, опрос ABC News и The Washington Post продемонстрировал, что большинство проголосовавших за него американцев не стали бы менять свой выбор спустя месяцы после выборов.