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РИА Новости

Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы

Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов в Хаме
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Правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в той части Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама",- рассказал собеседник агентства. По словам источника, правительственные войска продвигаются к границам провинций Латакия и Идлиб, заставляя террористические бандформирования массово отступать.
Инженерные бригады сирийской армии уже приступили к обследованию освобожденных территорий с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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