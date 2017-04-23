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Сирийская армия разгромила крупнейший оплот террористов на севере Хамы
Правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов из поселения Хальфая на севере провинции Хама, которое являлось крупнейшим оплотом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в той части Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
"Сирийская армия сегодня выбила террористов из поселений Хальфая, Аз-Зувар, Залин и Бтейш на севере провинции Хама",- рассказал собеседник агентства. По словам источника, правительственные войска продвигаются к границам провинций Латакия и Идлиб, заставляя террористические бандформирования массово отступать.
Инженерные бригады сирийской армии уже приступили к обследованию освобожденных территорий с целью выявления и ликвидации взрывных устройств.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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