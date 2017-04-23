Явка на французских президентских выборах в Гвиане на 8% ниже 2012 года

Согласно предварительным данным явка на французских президентских выборах в охваченной протестами Французской Гвиане упала на 8% по сравнению с 2012 годом, передает France Guyane.

По данным на 17.00 местного времени (00.00 мск), явка составила 37,31% - против 45,73% в 2012 году.

Ранее сообщалось, что на заморских территориях Франции начались президентские выборы.