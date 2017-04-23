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Газета.Ru

Явка на французских президентских выборах в Гвиане на 8% ниже 2012 года

Явка на французских выборах в Гвиане на 8% ниже 2012 года
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Согласно предварительным данным явка на французских президентских выборах в охваченной протестами Французской Гвиане упала на 8% по сравнению с 2012 годом, передает France Guyane.
По данным на 17.00 местного времени (00.00 мск), явка составила 37,31% - против 45,73% в 2012 году.
Ранее сообщалось, что на заморских территориях Франции начались президентские выборы.
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