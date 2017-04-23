Папа Римский сравнил центры беженцев с концлагерями

Папа Римский Франциск в ходе субботней службы в базилике святого Варфоломея в Риме, сравнил центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в Италии и Греции с «концентрационными лагерями». Об этом сообщает AFP.

«Из этих лагерей для беженцев многие являются концентрационными лагерями, переполненными людьми. Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека», — сказал понтифик.

Он также рассказал историю беженца, чью жену убили на глазах своего мужа.

«Отец, я мусульманин, моя жена была христианкой. В нашей стране нас терроризировали. Они увидели распятие и попросили жену выбросить его. Когда она отказалась, ей перерезали горло на моих глазах. Мы очень любили друг друга», — вспомнил глава Католической церкви слова беженца.

Ранее Папа Римский рассказал о страданиях мигрантов на церемонии крестного пути у стен Колизея.