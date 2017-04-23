Король Саудовской Аравии учредил центр нацбезопасности и уволил нескольких министров

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд создал центр национальной безопасности, а также уволил министра по делам государственной службы, передает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что монарх также организовал комитет по расследованию предположений о том, что данный министр мог злоупотреблять полномочиями.

Сальман подписал декрет о смене министра информации и назначил новым главой генерального инвестиционного управления страны (SAGIA) Ибрагима аль-Омара.