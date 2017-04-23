В центре Парижа в ходе столкновений ранен один протестующий

По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией на площади Бастилии в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.

В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.