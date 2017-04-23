Главное сейчас
-
Назван самый страшный для здоровья алкогольный напиток
-
Президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США
-
Захарченко обвинил Киев в попытке втянуть третью сторону в конфликт в Донбассе
-
Задержан не пропустивший в Москве детскую скорую водитель
-
МИД России прокомментировал подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе
Главные события у вас в почте
В центре Парижа в ходе столкновений ранен один протестующий
По меньшей мере один протестующий ранен в столкновениях с полицией на площади Бастилии в центре Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Человек лежит на земле, и полицейские оказывают ему помощь, пытаясь остановить кровотечение.
В настоящее время ни полиция, применившая ранее слезоточивый газ, ни протестующие, бросавшие в полицейских бутылки и крушившие ограждение, каких-то активных действий не предпринимают. Сотрудники полиции взяли в кольцо самую большую группу протестующих.
Оставить комментарий