Черногорию предупредили об ухудшении отношений с Россией

Вступление Черногории в НАТО отрицательно скажется на всем комплексе ее связей с Россией, тем более что речь идет еще и о антироссийской направленности действий руководства этой страны, считает заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков . Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу»

«Что касается наших отношений, то не только вступление в НАТО как таковое, но и целый ряд шагов, которые предпринимает черногорское руководство, — это и присоединение к антироссийским санкциям, и антироссийские кампании в местной прессе, — конечно, сказываются и неизбежно скажутся негативно на всем комплексе российско-черногорских связей», — сказал замминистра.

Вместе с тем Россия считает, что важные вопросы в жизни того или иного государства должны решать народы этих стран. «В данном случае это право черногорского народа на референдуме определить: хотят они, чтобы их страна вступала в НАТО, или не хотят», — отметил Мешков.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об антироссийских настроениях в Черногории. “На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии”, — отметила она.

Сейчас у Черногории статус наблюдателя на заседаниях НАТО. Она сможет стать полноправным членом альянса, если протокол о вступлении в него Черногории будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами организации.