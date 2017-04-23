Белорусские военные пригрозили Литве силой

Белорусские военные применят силу против самолетов Литвы, если они продолжат нарушать воздушное пространство страны. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев в интервью телеканалу ВоенТВ

В минувшую среду литовский самолет вторгся в воздушные пределы Белоруссии, пролетел 8 километров, и вернулся обратно в район Вильнюса.

«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали... Хотелось бы, чтоб Литва не допускала таких нарушений со своей стороны. Войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия», — сказал генерал Двигалев.

По его словам, Белоруссия находится в добрососедских отношениях с Литвой, но в Вильнюсе должны понимать важность выполнения международных соглашений о полетах авиации.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — добавил генерал.

Нарушение госграницы со стороны Литвы было отмечено 19 апреля 2017 года. Легкомоторный самолет вылетел из района Вильнюса. Воздушное судно вошло в воздушное пространство Белоруссии на расстояние до 8 км, после чего вернулось обратно. Нарушителя отследили радиолокационные средства ПВО.