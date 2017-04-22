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В США узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перенесла свою так называемую столицу из сирийского города Ракка в Дейр-эз-Зор из-за участившихся авиаударов и наступления сирийских отрядов, поддерживаемых Вашингтоном. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Минобороны США.
По информации американских военных, они с помощью беспилотных летательных аппаратов наблюдали, как в течение последних двух месяцев Ракку покинули сотни «бюрократов ИГ». Они направлялись в город Меядин, расположенный на Евфрате немного южнее Дейр-эз-Зора.
Как отмечается, в ближайшем будущем коалиция во главе с США планирует более активное наступление на Ракку, и битва за город неизбежна, однако «правительства» ИГ в нем уже нет.
В конце марта сообщалось, что курдские формирования хотят включить Ракку в свою автономию после освобождения города от террористов ИГ.
Ракка — город на севере Сирии, был захвачен террористами ИГ в 2014 году и считается неофициальной столицей группировки.
Сирийский Дейр-эз-Зор расположен на северо-востоке страны, примерно в 130 километрах от Ракки. С 2014 года он находится на осадном положении. Подразделения вооруженных сил вынуждены действовать, находясь в фактическом окружении. Снабжение армии и мирного населения осуществляется исключительно по воздуху. К настоящему времени все наземные дороги и пути, ведущие к городу, блокированы экстремистами.
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