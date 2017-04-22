В США узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор

Группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перенесла свою так называемую столицу из города Ракка в Дейр-эз-Зор.

Из-за участившихся авиаударов и наступления сирийских отрядов, поддерживаемых коалицией во главе с США, группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перенесла свою так называемую столицу из сирийского города Ракка в Дейр-эз-Зор Об этом изданию Fox News сообщили представители министерства обороны США . Силы ИГ теперь сосредоточены в городе Дейр-эз-Зур, примерно в 90 милях (145 км) к юго-востоку от Ракки.

Американские военные заявили, что с помощью беспилотников обнаружили, что в течение последних двух месяцев Ракку покинуло множество боевиков. Они направлялись в город Меядин, расположенный на Евфрате южнее Дейр-эз-Зура.

В ближайшем будущем коалиция во главе с США планирует более активное наступление на Ракку.

Главным камнем преткновения между НАТО и Турцией, которая является ее союзником, является использование сирийских курдов -- Отрядов народной самообороны (YPG), которых Пентагон неоднократно называл лучшими в мире бойцами против сил ИГ. Турция утверждала, что YPG является продолжением Курдской рабочей партии (РПК). «Отряды народной самообороны (YPG) — это крыло РПК. Мы должны положить этому конец, — объяснял турецкий лидер. — Мы не можем уничтожать одну террористическую группу при помощи другой».

Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд , глава возглавляемой США коалиции, базирующейся в Багдаде, недавно заявил, что сирийские курдские боевики «в той или иной форме» будут участвовать в операции по взятию Ракки.

Ракка — город на севере Сирии, захваченный террористами в 2014 году и до недавнего времени считавшийся столицей террористов ИГ.