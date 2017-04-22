Авиаудар по сирийским войскам Израиль нанес с помощью беспилотников

СМИ сообщили о подробностях атаки на позиции войск Сирии со стороны авиации Израиля. Ракеты в сторону укреплений армии САР в районе Эль-Кунейтры выпустили беспилотные летательные аппараты.

Под ударом оказались объекты, занятые 90-й пехотной бригадой. Никто из личного состава не пострадал, однако сооружениям был нанесен значительный ущерб, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Израиль заявил, что решение об атаке было принято после обстрела территории Голанских высот со стороны Сирии. В свою очередь официальный Дамаск утверждает, что Израиль ударил по армии САР сразу же после того, как было отражено нападение боевиков.