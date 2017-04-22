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Пенс рассказал, когда корабли США доберутся до Японского моря

Пенс назвал время, когда корабли США доберутся до Японского моря
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Вице-президент США Майкл Пенс уверен, что авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" прибудет к месту назначения до начала мая.
Авианосная группа США до конца апреля прибудет на позиции
Как сообщают СМИ, Пенс, находящийся в настоящее время в Сиднее также заявил, что Вашингтон надеется добиться безъядерного статуса Корейского полуострова при сотрудничестве с Пекином. По словам вице-президента, это все еще можно сделать мирным путем. Информацией об этом поделилось AFP.
Ранее стало известно, что когда корабли займут намеченные позиции в Японском море, они проведут учения у Корейского полуострова. Участие в них примут японские ВМС. О сроках проведения учений пока не известно.
В мире США Япония
Майкл Пенс
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