Пенс рассказал, когда корабли США доберутся до Японского моря

Вице-президент США Майкл Пенс уверен, что авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" прибудет к месту назначения до начала мая.

Авианосная группа США до конца апреля прибудет на позиции

Как сообщают СМИ, Пенс, находящийся в настоящее время в Сиднее также заявил, что Вашингтон надеется добиться безъядерного статуса Корейского полуострова при сотрудничестве с Пекином. По словам вице-президента, это все еще можно сделать мирным путем. Информацией об этом поделилось AFP.

Ранее стало известно, что когда корабли займут намеченные позиции в Японском море, они проведут учения у Корейского полуострова. Участие в них примут японские ВМС. О сроках проведения учений пока не известно.