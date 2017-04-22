Пенс: США примут беженцев из Австралии, но лишь из уважения к союзнику

Соединенные Штаты "выполнят соглашение с Австралией по беженцам". Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в субботу в Сиднее переговоров с премьер- министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

"Однако это не означает, что мы в восторге от данного соглашения, равно как и от ряда других, заключенных предшествующей администрацией, - уточнил Пенс. - Австралия является одним из наших самых близких друзей, и мы выполним это соглашение исключительно из уважения к верному союзнику".