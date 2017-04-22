Спайсер: в деле о фальсификации на выборах в США есть подвижки

Спайсер рассказал о расследовании нарушений на выборах

Как сообщают СМИ, речь идет о решении американского президента Дональда Трампа сформировать комиссию для выявления соответствующих нарушений. Возглавить ее должен вице-президент Майкл Пенс . Спайсер, комментируя нынешнее положение дел, заявил, что по этому вопросу можно ожидать подвижек в пределах пары недель. Об этом он рассказал телекомпании CNN.

Спайсер не подтвердил, что данную комиссию возглавит именно Пенс. Он лишь заявил, что вице-президент будет в значительной степени вовлечен в предстоящее расследование.

Ранее Трамп говорил, что обладает вескими основаниями, чтобы подозревать, что около 3 млн человек проголосовали на президентских выборах незаконно.