Паром врезался в пристань у берегов Канарских островов

В Испании паром, направляющийся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань.

Как сообщает La Vanguardia, авария произошла, когда судно выполняло манёвр на выходе из порта Лас-Пальмас.

На корабле отключилось электричество, что сделало невозможным работу двигателей. В результате паром отнесло течением к пристани.

На борту находились 140 человек, некоторые из них легко пострадали.

Cудно получило многочисленные повреждения.

ASI SE PRODUJO EL ACCIDENTE EN EL MUELLE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. ic.twitter.com/3yP1l2Uijr

— EmergCAN (@EmergCAN1) A ril 21, 2017