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Паром врезался в пристань у берегов Канарских островов
В Испании паром, направляющийся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань.
Как сообщает La Vanguardia, авария произошла, когда судно выполняло манёвр на выходе из порта Лас-Пальмас.
На корабле отключилось электричество, что сделало невозможным работу двигателей. В результате паром отнесло течением к пристани.
На борту находились 140 человек, некоторые из них легко пострадали.
Cудно получило многочисленные повреждения.
ASI SE PRODUJO EL ACCIDENTE EN EL MUELLE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. ic.twitter.com/3yP1l2Uijr
— EmergCAN (@EmergCAN1) A ril 21, 2017
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