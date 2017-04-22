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В ходе выступлений в США и Европе Обама решил не критиковать Трампа
Барак Обама после длительного отдыха планирует вновь появиться на публике. 24 апреля он выступит в университете Чикаго. Говорить будет об экологии, гражданских свободах и правах в мире, воспитании нового поколения лидеров.
Вопросы миграции, здравоохранения и внешней политики бывший президент США решил не затрагивать. Учитывая нынешнюю политическую обстановку в стране, любые высказывания Обамы будут однозначно истолкованы как критика Дональда Трампа. Это, по мнению экс-главы Соединенных Штатов, сыграет на руку республиканцу, позволит ему поднять шумиху в прессе и консолидировать своих сторонников.
По данным ТАСС, у Обамы запланирована целая серия выступлений в США и Европе. А 25 мая он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель примет участие в публичных дискуссиях у Бранденбургских ворот.
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