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Эксперт: авторитет Евросоюза в глазах британцев за время сильно упал
Тереза Мэй инициировала досрочные выборы в обстановке, когда ее Консервативной партии социологические данные предсказывают убедительную победу, констатирует политолог Сергей Простаков.
"Заявление Таяни о том, что Великобритания будет с радостью принята обратно в ЕС, если на предстоящих выборах 8 июня британцы изменят свое решение, очевидно, призвано активизировать противников Brexit и помочь им достичь такого результата, при котором консерваторы утратили бы монополию на власть.
Кроме того, президент Европарламента явно старается набрать политические очки для себя, делая столь громкие заявления.
В реальности авторитет Евросоюза за время, прошедшее с референдума по Brexit, упал еще ниже.
Проблемы стратегического курса объединения в будущем, безопасности его членов и изменение международной экономической конъюнктуры негативно отражаются на ЕС и лишают его привлекательности в глазах британцев", - цитирует его слова ФАН.
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