Эксперт: авторитет Евросоюза в глазах британцев за время сильно упал

"Заявление Таяни о том, что Великобритания будет с радостью принята обратно в ЕС , если на предстоящих выборах 8 июня британцы изменят свое решение, очевидно, призвано активизировать противников Brexit и помочь им достичь такого результата, при котором консерваторы утратили бы монополию на власть.

Кроме того, президент Европарламента явно старается набрать политические очки для себя, делая столь громкие заявления.

В реальности авторитет Евросоюза за время, прошедшее с референдума по Brexit, упал еще ниже.

Проблемы стратегического курса объединения в будущем, безопасности его членов и изменение международной экономической конъюнктуры негативно отражаются на ЕС и лишают его привлекательности в глазах британцев", - цитирует его слова ФАН.