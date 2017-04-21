Российская певица Ирина Аллегрова попала в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец" за выступления в Крыму.

Согласно информации размещенной на ресурсе, Аллегрову "обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины", так как она выступала на праздновании Дня России в Ялте в 2015 и 2016 годах. Кроме того, там указано, что у певицы запланированы концерты в Крыму в апреле текущего года.

Ранее в черный список этого сайта был включен российский режиссер Карен Шахназаров , которого обвинили в "манипулировании общественно значимой информацией и вмешательстве в дела суверенного государства". Сам Шахназаров назвал ситуацию глупостью и фантазиями. "Включение в этот список я никак не воспринимаю, меня и так не пускают в Киев, я там давно включен в черный список", - сказал ТАСС режиссер.