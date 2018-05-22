На Украине нашлась карта с двумя Крымами 

Губернатор Черновицкой области Украины Александр Фищук наградил жителей региона областной премией на фоне баннера с картой страны, включающей в себя два полуострова Крым. На это в своем Facebook обратил внимание журналист Василий Забродский.
«На их картах аж два Крыма. Это они нас так *********** [подкалывают]?» — задался вопросом Забродский.
Один «экземпляр» полуострова авторы карты изобразили верно, а второй отнесли на территорию Румынии.
На сайте пресс-службы Черновицкой областной администрации указывается, что Фищук вручил областную премию имени Георгия Гараса, ежегодно присуждаемую за сохранение, возрождение и развитие народного искусства региона.
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.