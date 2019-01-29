Тимошенко назвала коррупцию «стилем жизни» Порошенко 

Глава партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что коррупция является «стилем жизни» действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Вся коррупция держится на действующем президенте Петре Порошенко. Это его стиль правления и это его стиль жизни. И никакие патриотические лозунги, которые для него являются неискренними, не прикроют эту его реальную сущность», — указала она.
Политик также добавила, что Порошенко ответит за свои преступления, в частности, за коррупцию, связанную с поставками техники в армию с его заводов.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.