Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко назвала коррупцию «стилем жизни» Порошенко 

RT на русском + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Twitter
Глава партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что коррупция является «стилем жизни» действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Вся коррупция держится на действующем президенте Петре Порошенко. Это его стиль правления и это его стиль жизни. И никакие патриотические лозунги, которые для него являются неискренними, не прикроют эту его реальную сущность», — указала она.
Политик также добавила, что Порошенко ответит за свои преступления, в частности, за коррупцию, связанную с поставками техники в армию с его заводов.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
RT на русском: последние новости
Палестинское правительство подало в отставку Во Франции напали на супругу Жана-Мари Ле Пена В ОБСЕ рассказали о новом плане по Донбассу
В мире , Другое , Конфликты , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Николай Азаров
Читайте также
Видео
«Я тебя порву ***»: Замглавы Росгеологии прервал молчание
Общество
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Паша, мать твою»: Россияне о счетчиках на газ
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
«Король тортов» пытается посадить любовницу
Шоу-бизнес
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Тимошенко и Зеленский вновь обошли Порошенко
Украина В мире
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение