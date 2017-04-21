Ляшко рассказал, как рекламировал королеве Британии картошку из Украины

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в день рождения Королевы Великобритании Елизаветы II рассказал, как в письме ей рекламировал украинскую картошку, но умолчал о том, что она ему ответила.

"Сегодня празднует свой 91-й день рождения любимица британцев — Елизавета II. В 2012 году я написал Ее Величеству письмо, текст которого актуален и сегодня. Узнав, что на стол Королевы подают картофель с Кипра, я решил прорекламировать ей украинский картофель, который выращивает ее ровесница, Полина Павловна Бондаренко из моей родной Черниговщины", — написал Ляшко на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, он был удивлен, что, несмотря на занятость, королева нашла время ему ответить. Однако содержание письма он не приводит.

Елизавета II родилась 21 апреля, однако официальный день рождения монарха в Великобритании отмечается в июне красочным военным парадом в центре Лондона. Традиция была установлена в начале ХХ века королем Эдуардом VII. Настоящий день рождения Елизавета обычно отмечает в тесном семейном кругу.