На выборах во Франции проголосовало почти 70% избирателей

Явка на президентских выборах во Франции к настоящему времени составила почти 70% зарегистрированных избирателей. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны.

Согласно данным МВД, это чуть ниже чем за аналогичный период в 2012 году. Тогда этот показатель составлял 70,59%.

В 2007 году явка за этот период составила 73,87%, а в 2002 году - 58,45%.

Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье во Франции. Второй тур запланирован на 7 мая.