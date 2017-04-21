СБУ проведет учения на границе с Крымом

СБУ проведет плановые антитеррористические учения для спецназовцев и военных на границе с российским Крымом в Геническом районе. Об этом сообщает «Корреспондент»

Представитель СБУ Виктория Шакула попросила местных жителей сохранять спокойствие, так как ничего необычного в данном мероприятии нет.

«Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим… В связи со сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам», — сказала Шакула.

Она также отметила, что антитеррористические учения СБУ никак не должны повлиять на работу пограничного пункта «Чонгар».