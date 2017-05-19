Вертолету Трампа отказали в посадке в Израиле

Президент США Дональд Трамп отменил посещение израильской крепости Масада из-за того, что на ее территории запретили посадить вертолет американского лидера, сообщает Yahoo News.

Трамп планировал посетить крепость и выступить с речью. Масада является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . На ее территории запрещено сажать вертолеты, так как пыль от лопастей может нанести ущерб сооружению. Ранее американские президенты, совершавшие визиты в Израиль, добирались до крепости по канатной дороге. Однако Трампа предложение воспользоваться таким транспортом не устроило, он предпочел вовсе отменить визит в крепость.

Вместо визита в крепость Трамп выступит с речью в Музее Израиля в Иерусалиме.

Отказ Трампа вызвал насмешки в соцсетях. Некоторые предположили, что Масада показалась Трампу слишком жаркой. Другие пошутили, что президент США рассматривает древнюю крепость как новое место для посольства США.

19 мая Трамп отправился в первое зарубежное турне на посту президента. Сначала он посетит Саудовскую Аравию, Израиль, затем отправится в Европу.