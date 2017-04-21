Европейская служба внешних действий заявила, что российские представители «Свидетелей Иеговы» должны обладать такими же правами, как и другие религиозные организации в стране. Об этом сообщает ТАСС

«Свидетели Иеговы», как и все остальные религиозные организации, должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний, это гарантирует Конституция РФ, так же как международные обязательства РФ и мировые стандарты прав человека», - указано в сообщении.

Отмечается, что решение Верховного суда РФ о запрете деятельности организации может позволить «уголовное преследование членов этой организации за простой акт богослужения».

ЕС будет продолжать бороться за свободу вероисповедания как за право, которым может пользоваться любой человек где бы то ни было, на основании принципов равенства и недискриминации», - говорится в сообщении.

В четверг, 20 апреля, Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и постановил немедленно прекратить их деятельность на территории всей страны.