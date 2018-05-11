Ещё
Глава инспекторов МАГАТЭ подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Reuters: глава инспекторов МАГАТЭ подал в отставку 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Ronald Zak
Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава инспекторов этой организации Теро Варьйоранта подал в отставку в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МАГАТЭ.
Причины ухода Теро Варьйоранты с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не называются. Однако Reuters отмечает, что об отставке главы инспекторов МАГАТЭ было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из его страны из международного соглашения по атомной программе Ирана, исполнение которой проверяет эта организация. Теро Варьйоранта посещал Тегеран во главе инспекционной делегации МАГАТЭ.
"Теро Варьйоранта ушел в отставку с 11 мая", — цитирует агентство слова официального представителя МАГАТЭ. "Генеральный директор [МАГАТЭ Юкия Амано] назначил исполняющего обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ ", — сообщает агентство.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
В среду генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что эта организация может подтвердить, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
ТАСС: последние новости
Контракт на охрану Крымского моста на 53,9 млн рублей подписан с предприятием Минтранса Глава правительства Молдавии выступил против объединения с Румынией Минюст: бывший сотрудник подрядной организации ЦРУ сознался в краже секретных данных
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ437
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»497
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1373
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки75
Сажать в России будут по новой статье389
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение