Reuters: глава инспекторов МАГАТЭ подал в отставку

Заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), глава инспекторов этой организации Теро Варьйоранта подал в отставку в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МАГАТЭ.

Причины ухода Теро Варьйоранты с поста главы Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ не называются. Однако Reuters отмечает, что об отставке главы инспекторов МАГАТЭ было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о выходе из его страны из международного соглашения по атомной программе Ирана , исполнение которой проверяет эта организация. Теро Варьйоранта посещал Тегеран во главе инспекционной делегации МАГАТЭ.

"Теро Варьйоранта ушел в отставку с 11 мая", — цитирует агентство слова официального представителя МАГАТЭ. "Генеральный директор [МАГАТЭ Юкия Амано] назначил исполняющего обязанности главы управления проверки по Ирану Массимо Апаро исполняющим обязанности заместителя генерального директора и исполняющим обязанности главы Департамента гарантий секретариата МАГАТЭ ", — сообщает агентство.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС . Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения вместо СВПД. Однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

В среду генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что эта организация может подтвердить, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.