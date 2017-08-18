Поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине



На Украине оценят поездку украинских школьников на каникулах в Россию. С таким заявлением выступил заместитель министра образования и науки Павел Хобзея. Его слова передаёт интернет-издание « Украинская правда ».

«Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет», — заявил Хобзея.



Хобзея добавил, что власти Украины не могут запрещать такие поездки, так как они происходят вне образовательного процесса, а по договорённостям с родителями школьников. Проверкой займётся государственная служба безопасности. Всего в Россию были отправлены порядка 70 учеников украинских школ. Дети поехали в Москву и Санкт-Петербург в рамках программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».

