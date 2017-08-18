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Поездка школьников в Россию вызвала скандал на Украине
На Украине оценят поездку украинских школьников на каникулах в Россию. С таким заявлением выступил заместитель министра образования и науки Павел Хобзея. Его слова передаёт интернет-издание «Украинская правда».
«Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки — мы узнали об одной и надеемся, что других нет», — заявил Хобзея.
Хобзея добавил, что власти Украины не могут запрещать такие поездки, так как они происходят вне образовательного процесса, а по договорённостям с родителями школьников. Проверкой займётся государственная служба безопасности. Всего в Россию были отправлены порядка 70 учеников украинских школ. Дети поехали в Москву и Санкт-Петербург в рамках программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!».
Информация о поездке вызвала скандал среди украинских парламентариев. Депутат Наталья Веселова обратилась в ряд государственных инстанций с требованием разъяснить ситуацию. Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что не в курсе проблемы. Учительница, сопровождающая школьников, работает преподавателем русского языка в одной из киевских школ.
Отношения между Москвой и Киев ухудшились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
Отношения между Москвой и Киев ухудшились после того, как в марте 2014 года Крым по результатам референдума вошёл в состав России.
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