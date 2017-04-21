Предвыборные дебаты во Франции завершились призывом к приостановке кампаний

Завершая последние перед выборами президента Франции дебаты, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон предложил всем соперникам приостановить предвыборную кампанию в связи с терактом в Париже. Фийон заявил, что нужно «проявить солидарность с полицейскими», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2. Его соперники поддержали это предложение.

По мнению Фийона, для будущего главы Франции борьба против экстремистов станет «абсолютным приоритетом». Фийон заявил, что уничтожить все тоталитарные движения, в частности, террористические организации «Исламское государство» , « Боко харам », «Талибан» можно только силами международной коалиции, которой пока не существует, так как «с одной стороны Запад, с другой - Россия». Фийон призвал сотрудничать не только с Россией, но и с Ираном. По его словам, следует отложить вопросы влияния, учитывая подъем терроризма. Фийон призвал решать сирийский вопрос при обязательном диалоге с Россией, иначе Запад, по его словам, рискует вступить в конфликт с Москвой, передает ТАСС.

Фийон отметил, что войны часто «возникали в результате простого стечения обстоятельств». Он указал на риск того, что самолет США собьет российский или солдаты одной из сторон «погибнут под бомбовым ударом». Политик также напомнил, что Россия «располагает одним из крупнейших в мире ядерных арсеналов». Запад, по мнению Фийона, должен признать, что у России «остались определенные интересы в регионе». Вместо этого страны Запада настаивают, что «именно они стоят во главе ведущейся игры, тогда как на деле это абсолютно не так».