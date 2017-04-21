СМИ: Премьер Японии попросил США помочь спасти похищенных японцев Северной Кореей

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что обратился к властям США с просьбой оказать помощь по спасению находящихся в Северной Корее похищенных японских граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщает NHK, об этом Абэ заявил во время выступления на заседании членов правительства и других официальных лиц по решению вопроса о похищениях.

Также во время заседания межпартийная группа депутатов парламента представила премьеру пакет предложений, касающийся данной проблематики. В частности, они предлагают расширить чёрный список северокорейских граждан, которым запрещается въезд в Японию.